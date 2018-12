Juventus perde Bernardeschi por tempo indefinido devido a lesão

A Juventus, heptacampeã italiana de futebol, anunciou este domingo que o médio Federico Bernardeschi sofreu uma lesão muscular nos abdutores da coxa direita e vai ficar de fora das convocatórias durante tempo indeterminado.

"Bernardeschi, durante o trabalho de ginásio posterior à partida contra a Roma, sofreu uma lesão muscular nos abdutores da coxa direita e as suas condições vão ser monitorizadas diariamente", informou no seu sítio na Internet o clube de Cristiano Ronaldo e João Cancelo.

No sábado, Bernardeschi passou os 90 minutos da vitória por 1-0 frente ao adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões sentado no banco, vendo a Juventus fechar a primeira volta da Série A na liderança com 49 pontos, mais oito do que o segundo classificado Nápoles.



Lusa