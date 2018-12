Umtiti vai prosseguir recuperação ao joelho sem operação

O defesa central francês Samuel Umtiti vai prosseguir em Barcelona o tratamento à lesão no joelho esquerdo iniciado no Qatar, sem recurso a intervenção cirúrgica, anunciou este domingo o líder da Liga espanhola de futebol.

"Samuel Umtiti foi reavaliado hoje às queixas no joelho esquerdo pelos serviços médicos do clube. O jogador vai ser reintegrado no próximo dia 30 para seguir com o tratamento conservador, em Barcelona", lê-se no sítio oficial dos catalães na Internet.

Sem avançar com uma data para o regresso aos relvados, o FC Barcelona recorda que o defesa central campeão do mundo rumou a Doha, no Qatar, em 2 de dezembro, para proceder ao tratamento das queixas recorrentes no joelho.

Umtiti, de 25 anos, disputou apenas oito jogos na presente temporada e a sua ausência prolongada, juntamente com a do belga Thomas Vermaelen, levou o emblema 'culé' a contratar por empréstimo do Valência o colombiano Jeison Murillo.



Lusa