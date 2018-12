O médio arménio do Arsenal Mkhitaryan vai estar ausente da competição futebolística nas próximas seis semanas, devido a uma fratura no metatarso do pé direito, anunciou hoje o quinto classificado da Liga inglesa.

Mkhitaryan lesionou-se na derrota frente aos vizinhos do Tottenham, por 2-0, e foi substituído ao intervalo desse jogo dos quartos de final da Taça da Liga inglesa.

Lusa