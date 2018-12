Morreu o antigo avançado da Checoslováquia Jozef Adamec

O antigo avançado e treinador eslovaco Jozef Adamec, que disputou os Mundiais de futebol de 1962 e 1970, com as cores da ex-Checoslováquia, morreu hoje, aos 76 anos, anunciou o seu antigo clube, o Spartak Trnava.

Adamec marcou 14 golos nas 44 presenças na seleção checa, entre 1960 e 1974, entre os quais um 'hat-trick' à seleção brasileira, na vitória num particular disputado em Bratislava, por 3-2, em junho de 1968.Em 1962, integrou a seleção que perdeu a final do Mundial disputado no Chile frente ao Brasil, por 3-1.

O antigo avançado conquistou campeonatos da Checoslováquia, cinco pelo Spartak Trnava e dois pelo Dukla Praga, tendo marcado um total de 170 golos, que lhe valeram o título de melhor marcador em quatro edições.

Como treinador, comandou vários clubes eslovacos, como Slovan Bratislava, Inter Bratislava, Artmedia Bratislava e Trencin, e checos, casos do Bohemians e do Zlin, tendo ainda dirigido a seleção da Eslováquia, entre 1999 e 2001.

