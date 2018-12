Crianças internadas no hospital pediátrico de Turim tiveram uma surpresa

Cristiano Ronaldo surpreendeu as crianças internadas num hospital de Turim na véspera de Natal. Acompanhado pela namorada, visitou a ala de oncologia e hematologia na tarde do dia 24 e entregou presentes às crianças internadas. Tirou ainda fotografias com o médicos, enfermeiros e auxiliares, numa visita acompanhada pelo diretor do Hospital Regina Margherita.