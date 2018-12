Luka Modric eleito desportista do ano na Croácia

O futebolista do Real Madrid Luka Modric, eleito melhor jogador do mundo pela FIFA e vencedor da Bola de Ouro da revista France Football, foi hoje votado como o melhor desportista masculino da Croácia em 2018.



O médio, de 33 anos, venceu o prémio depois de um ano em que ganhou a Liga dos Campeões e o Mundial de clubes, com o Real Madrid, e foi finalista vencido do Mundial, pela Croácia, na Rússia, onde foi eleito o melhor jogador da prova.



Ao vencer o prémio de melhor jogador da FIFA e a Bola de Ouro, Modric acabou com o 'reinado' de uma década do argentino Lionel Messi e do português Cristiano Ronaldo.



A seleção croata de futebol, de que Modric era capitão, foi eleita a equipa do ano nas escolhas do diário desportivo Sportske Novosti, na qual participaram 322 jornalistas daquele país, enquanto a pentacampeã do lançamento do disco Sandra Perkovic recebeu o prémio feminino.

Lusa