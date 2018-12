Nápoles perde com o Inter e fica mais longe da Juventus

O Nápoles saiu hoje derrotado de Milão pelo Inter, por 1-0, no fecho da 18.ª jornada da liga italiana de futebol, não aproveitando o tropeção da Juventus, que empatou hoje em Bergamo com a Atalanta.

O golo da vitória surgiu ao minuto 90+2, congeminado por dois jogadores suplentes utilizados, o senegalês Baldé Keita, que efetuou o cruzamento para o interior da área, onde surgiu o avançado argentino Lautaro Martinez, que entrara aos 83 minutos a render o internacional português João Mário, a rematar para o fundo das redes.

No entanto, no minuto anterior ao golo do Inter, a equipa napolitana dispôs de ocasião soberana para levar de Milão os três pontos, com o ganês Kwadwo Asamoah, que hoje foi lateral-esquerdo, a evitar o golo em cima do risco fatal, após remate do polaco Piotr Zielinsky, na pequena área, à 'queima-roupa'.

Além de João Mário, que alinhou no meio-campo do Inter e muito se desgastou atrás da bola, houve outro português que foi titular, Mário Rui, no Nápoles, substituído aos 78 minutos pelo argelino Faouzi Ghoulam.

Com esta derrota, o Nápoles vê a Juventus consolidar a liderança, apesar do empate a dois golos, um deles de Cristiano Ronaldo, cedido hoje em Bergamo, aumentando para nove o avanço sobre a equipa napolitana, que soma 41 e vê o Inter, terceiro classificado, reduzir para cinco o atraso para o rival.



Lusa