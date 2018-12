O Benfica entra em ação esta sexta-feira, no terreno do Desportivo das Aves, e um empate é suficiente para as águias seguirem em frente.

O Sporting de Braga desloca-se ao Bonfim para defrontar o Vitória de Setúbal, também na sexta-feira.

O Sporting joga no sábado e está obrigado a vencer em casa do Feirense para garantir o apuramento.

Já o FC Porto desloca-se no domingo ao Jamor, para jogar com o Belenenses SAD.