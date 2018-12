Guarda-redes italiano protagoniza autogolo insólito

No jogo desta quinta-feira entre Palermo e Ascoli, da Serie B - a segunda divisão do futebol italiano - o guarda-redes Filippo Perucchini protagonizou um autogolo, no mínimo, insólito.

Depois de receber a bola, o guardião do Ascoli tentou dominá-la e passá-la a um colega de equipa. Mas de forma (muito provavelmente) involuntária acabou por a introduzir dentro da própria baliza.

Um lance surreal que resultou no primeiro de três golos com que o Palermo, líder da Serie B, venceu o Ascoli (3-0), que ocupa o 11.º lugar.