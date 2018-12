Marcelo vai jogar no Chicago Fire, da Liga norte-americana de futebol. A oficialização da transferência do defesa está iminente. O defesa central de 29 anos chegou ao sporting em janeiro do ano passado, proveniente do Rio Ave.

Esta temporada, o jogador fez apenas dois jogos oficiais com a camisola do Sporting, com o Loures, na Taça de Portugal, e com o Estoril, na Taça da Liga, sob as ordens de José Peseiro.

Com Marcel Keizer não somou qualquer minuto.