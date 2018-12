O grande projeto desta superpotência de gás é o campeonato mundial de futebol. Henrique Cymerman filmou estádios com ar condicionado exterior e esteve em Doha, onde falou com o ex-barcelonista Xavi e com treinadores portugueses.

O correspondente da SIC entrevistou ainda um jogador cabo-verdiano que se naturalizou no Qatar para poder jogar na seleção do país, no "Mundial das 1001 noites".