A SAD do Benfica foi multada em 765 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em causa estão as imagens de Abel Ferreira transmitidas em direto nos ecrãs gigantes do Estádio da Luz, aos minutos 22 e 66 do jogo com o SC Braga, no domingo passado.

O Benfica venceu esse jogo, por 6-2.