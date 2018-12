Benfica avança na Taça da Liga

O Benfica garantiu hoje o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga, ao empatar a um golo no terreno do Desportivo das Aves.

Mama Baldé (49') ainda deu vantagem ao emblema avense mas um golo de Seferovic (70') restabeleceu a igualdade, um resultado suficiente para que os encarnados garantissem o apuramento.

As águias terminaram na liderança do grupo A, com 7 pontos, mais dois que o Aves, que ficou no 2.º lugar. No outro jogo do grupo, Rio Ave e Paços de Ferreira também empataram a um golo, em Vila do Conde.

Nas meias-finais, o Benfica vai medir forças com o vencedor do grupo C, onde estão FC Porto, Desportivo de Chaves, Varzim e Belenenses SAD.