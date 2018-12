Guarda-redes do Leicester relata momento em que chegou ao local da queda do helicóptero

Um dos que ficou mais abalados foi o guarda-redes, Kasper Schmeichel.

Em entrevista à Sky Sports, o dinamarquês confirmou que foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do acidente, que matou as cinco pessoas que seguiam a bordo, incluindo o dono do clube, Vichai Srivaddhanaprabha.

Schmeichel afirmou que chegou perto do local da queda do aparelho na companhia de um segurança da equipa, mas que devido às chamas e ao calor intenso, já não havia nada a fazer.

O guarda-redes referiu ainda que foi uma péssima sensação não conseguir ajudar nenhum dos ocupantes do helicóptero.