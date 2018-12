"Sabem o que é um sorriso amarelo?"

Ao Sporting de Braga basta um empate para garantir um lugar nas meias-finais da Taça da Liga. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vitória de Setúbal, Abel Ferreira respondeu às críticas de que foi simpático com Rui vitória no final do jogo com o Benfica, o qual o Braga perdeu por 6-2.