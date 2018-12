Cristiano Ronaldo gosta do videoárbitro porque "ajuda a diminuir os erros"

O português Cristiano Ronaldo defendeu este sábado o videoárbitro, depois de ter bisado na vitória da Juventus sobre a Sampdoria, por 2-1, num jogo da liga italiana em que o sistema auxiliar foi decisivo.

"Gosto muito porque ajuda a diminuir os erros. Mas para os árbitros é difícil analisar tudo o que acontece nos jogos, há que deixá-los trabalhar tranquilos", afirmou o avançado português, que atingiu os 14 golos e se isolou no topo dos marcadores da Serie A.

Além de uma grande penalidade para cada lado, o vidoárbitro serviu para anular um golo que daria o empate à Sampdoria em Turim, já no período de compensação.

Com este triunfo, a 'Juve' fecha a primeira volta do campeonato sem derrotas (17 vitórias e dois empates) e com um recorde de 53 pontos.

"Muito bem nesta primeira volta, vencemos quase todos os jogos e somos uma equipa muito sólida, mas a época é longa. Por isso, há que manter alta tensão e trabalhar de forma tranquila para atingirmos objetivos gloriosos", analisou Cristiano Ronaldo, em declarações reproduzidas no site oficial da Juventus.

Os 'bianconeri', que buscam o seu oitavo título consecutivo em Itália, somam 53 pontos, mais 12 do que o Nápoles, segundo classificado, que hoje ainda recebe o Bolonha.

Lusa