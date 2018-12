Wolverhampton derrota Tottenham em Wembley, Everton perde com Brighton

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, travou este sábado o Tottenham, segundo na liga inglesa de futebol, ao vencer em Wembley por 3-1, com João Moutinho, Ivan Cavaleiro e Hélder Costa em bom plano.

Os três jogadores foram decisivos no triunfo dos 'Wolves' frente a um dos favorito, sobretudo com a entrada de João Moutinho, aos 68 minutos, que mudou para melhor o jogo da sua equipa, ao estar em dois golos.

O Tottenham, que tinha chegado ao segundo lugar -- depois de três derrotas do campeão Manchester City -, vinha de uma série de cinco triunfos consecutivos e até entrou bem, com Harry Kane a fazer o 1-0, aos 22 minutos.

Boly empatou aos 72 minutos, num canto de João Moutinho, tendo o médio português também sido influente no segundo golo, ao servir Ivan Cavaleiro, que endioçou a bola para Raul Jiménez, tendo o mexicano rematado rasteiro junto ao poste.

O cenário agravou-se para a equipa londrina, com Hélder Costa, que entrara após o intervalo, a aproveitar uma transição rápida para se isolar frente ao guarda-redes e fazer o 3-1, permitindo aos 'Wolves' a subida ao sétimo lugar.

Nos 'Wolves', Nuno Espírito Santo contou com Rui Patrício, Ruben Neves e Ivan Cavaleiro a titulares, fazendo ainda entrar João Moutinho e Hélder Costa, enquanto Ruben Vinagre foi suplente não utilizado e Diogo Jota está lesionado.

O jogo também demonstrou a tendência que o Wolverhsampton tem para complicar a vida aos candidatos ao título, numa campanha em que já tinha empatado com Manchester City, Manchester United e Arsenal e vencido o Chelsea.

A derrota deixa o Tottenham à mercê do Manchester City (menos um ponto), que, depois de dois desaires consecutivos, visita no domingo o Southampton, já depois de o líder Liverpool receber hoje o Arsenal.

Outros 'grandes', como Chelsea (4.º) e Manchester United (6.º), apenas entram em campo nesta 20.ª jornada no domingo, com os 'blues' a visitarem o Crystal Palace (14.º) e os 'red devils' a receberem o Bournemouth (12.º).

Everton de Marco Silva perde com o Brighton

Peter Cziborra

O Everton (10.º), de Marco Silva, perdeu terreno na classificação, ultrapassado pelo Wolverhampton, ao perder hoje em casa do Brighton (1-0). O cenário só não é pior para os 'toffees' porque o Leicester (8.º) perdeu e o Watford (9.º) empatou.

O Watford esteve a perder com Newcastle (15.º), mas empatou já perto do final, e o Leicester desperdiçou uma grande penalidade e viu Camarasa fazer o 1-0 para o Cardiff (16.º) já em período de descontos.

O grande jogo da ronda disputa-se ainda hoje, com o Liverpool - líder com mais seis pontos do que o Tottenham e menos um jogo - a receber o Arsenal (5.º).

Lusa