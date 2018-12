Manchester City regressa às vitórias antes de receber o líder Liverpool

O campeão Manchester City regressou este domingo às vitórias na Liga inglesa de futebol, ao derrotar fora o Southampton, por 3-1.

Em Southampton, o Manchester City apresentava-se proibido de perder pontos, após as derrotas com Leicester, Crystal Palace e Chelsea, que o deixavam a dez pontos do líder Liverpool, equipa que defronta na quinta-feira.

Os 'citizens' inauguraram o marcador por David Silva, aos dez minutos, a passe do português Bernardo Silva, mas ainda consentiram o empate, num golo de Pierre-Emile Hojbjerg, aos 37.

Pouco depois de marcar, a equipa do Southampton teve um lance de dúvida em relação a um possível penálti na área do City, mas praticamente na resposta, a infelicidade de um autogolo de Ward-Prowse deu o 2-1 a equipa de Pep Guardiola, com o cruzamento de Sterling a desviar no médio, aos 45.

Logo de seguida, no período de compensação antes do intervalo, 'Kun' Aguero devolveu o conforto ao campeão, com um cabeceamento perfeito após cruzamento de Zinchenko, do lado esquerdo, aos 45+3, que estaleceu o 3-1.

Na segunda metade, o Southampton, hoje sem o português Cédric Soares, tentou voltar à discussão no jogo, mas o City controlou e ainda viu Hojbjerg ser expulso aos 85. O regresso aos triunfos coloca os 'citizens' na segunda posição da Liga, a sete pontos do Liverpool (54 contra 47).

Nesta jornada, os 'spurs' caíram para o terceiro lugar, depois de derrotados no sábado em casa pelo Wolverhampton (3-1), de Nuno Espírito Santo, num dia em que o Liverpool goleou em Anfield Road o Arsenal (5-1).

O Chelsea venceu também hoje, com um triunfo pela margem mínima, com golo de N'Golo Kante, aos 51 minutos, na casa do Crystal Palace, e é quarto, agora a dois pontos do Tottenham e com cinco de vantagem para o Arsenal (5.º).

Ainda nos jogos de hoje, o West Ham (11.º) perdeu em casa do Burnley (2-0), naquele que foi apenas o quarto triunfo dos 'The Clarets', que continuam, cumprida a 20.ª jornada, em zona de descida (18.º).

A ronda, que marca o arranque da segunda volta, fica completa hoje com a receção do Manchester United (6.º) ao Bournemouth (12.º), com os 'red devils' a procurarem a terceira vitória consecutiva desde a saída de José Mourinho e a entrada de Ole Gunnar Solskjaer.

