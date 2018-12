Novo 'bis' de Paul Pogba e Manchester United soma terceiro triunfo consecutivo

O Manchester United, com novo 'bis' de Paul Pogba, alcançou este domingo a terceira vitória consecutiva na liga inglesa de futebol, ao vencer em casa o Bournemouth (4-1), algo que não acontecia desde o início de abril deste ano.

Desde que Ole Gunnar Solskjaer assumiu a equipa, rendendo o português José Mourinho, o norueguês levou os 'red devils' a triunfos diante do Cardiff (5-1, fora), Huddersfield (3-1, casa) e hoje Bournemouth.

A equipa mantém-se no sexto lugar, mas conseguiu reduzir a diferença que tinha para o Arsenal, quinto, que passou de oito para apenas três pontos, depois de os 'gunners' terem consentido ainda duas derrotas e um empate nos últimos quatro jogos.

No United, o internacional francês Paul Pogba parece renascido e hoje voltou a 'bisar', depois de já o ter feito na vitória na ronda anterior.

Em Old Trafford, Pogba iniciou o triunfo do Manchester United, com golos aos 05 e 33 minutos, antes de Marcus Rashford fazer o 3-0 aos 45, e Romelu Lukaku, que entrou aos 70, fazer o 4-1, aos 72 minutos.

A fechar a primeira parte, o Bournemouth tinha reduzido para 3-1, com um golo de Nathan Ake, aos 45+2. O United ainda viu Bailly ver o vermelho direto aos 79 minutos, com uma entrada agressiva, mas já com o resultado definido.

Também hoje, o campeão Manchester City regressou às vitórias, ao derrotar fora o Southampton, por 3-1, depois de um mês de dezembro 'amargo', que o fez perder a liderança no campeonato.

Em outros jogos, o Chelsea venceu pela margem mínima na casa do Crystal Palace (1-0), e o West Ham perdeu na visita ao Burnley (2-0).

A liga inglesa é liderada pelo Liverpool, com 54 pontos, depois de no sábado ter goleado o Arsenal (5-1), seguido de Manchester City, com 47, Tottenham, com 45, e Chelsea, com 43. O Arsenal é quinto, com 38, e o Manchester United sexto, com 35.

A 21.ª jornada tem início logo no primeiro dia de 2019 e prolonga-se até quinta-feira, dia em que o Manchester City recebe o Liverpool no 'grande' jogo da ronda.

Lusa