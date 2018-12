Whast's Up Frederico, Episódio 5

O ano está na reta final e Frederico Morais, depois de uma passagem pelos Estados Unidos, para competir na experimental piscina de ondas do Surf Ranch, regressa à Europa para as etapas finais do circuito: França e Portugal. A expetativa para este ano é enorme e a pressão também. "Kikas" está numa posição limite para se conseguir requalificar no World Tour e a "sorte" parece não querer ajudar o atleta português.

Supertubos vai ser o palco da penúltima etapa e "Kikas", além de ser a grande estrela, acaba também por ser o anfitrião de toda a comitiva de surfistas e organizadores que completam o tour da WSL. Esta pode ser a cartada final que define as aspirações do surfista português antes da sua partida para o Hawai. Será que ele vai estar à altura do desafio?

O ano termina no Hawai e assim se encerra a série documental de 5 episódios que acompanhou o ano desportivo do Frederico Morais, enquanto revelou alguns dos momentos mais marcantes da sua carreira.