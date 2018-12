Ânimos exaltados entre Jorge Jesus e Pedro Emanuel

Jorge Jesus e Pedro Emanuel envolveram-se numa discussão depois do jogo entre as duas equipas que orientam na Arábia Saudita. No final do encontro, os treinadores portugueses trocaram palavras num visível clima de tensão. Não é, no entanto, claro o motivo da discórdia.

O jogo entre o Al Hilal e o Al Taawon terminou com um empate a dois golos, mas a equipa de Jorge Jesus só conseguiu evitar a derrota já no período de descontos.

Com este resultado, o Al Hilal continua em primeiro lugar no campeonato saudita. Já o Al Taawon de Pedro Emanuel segue em quarto.