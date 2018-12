Seleção portuguesa de futsal eleita a melhor do mundo

A seleção portuguesa de futsal foi considerada a melhor seleção do mundo. Portugal dominou os prémios atribuídos pela revista Futsalplanet. Além da distinção atribuída à seleção nacional, que este ano venceu o Campeonato da Europa, também Ricardinho foi distinguido pela 6ª vez como melhor jogador do mundo. O selecionador Jorge Braz ganhou o prémio para melhor treinador de seleções.

No setor feminino, Ana Catarina Pereira, guarda-redes do Benfica e da seleção nacional, venceu o prémio de melhor guarda-redes.

Destaque ainda para a equipa masculina do Sporting que foi considerada a 2ª melhor equipa do mundo, ficando apenas atrás da equipa de Ricardinho, os espanhóis do Inter Movistar.