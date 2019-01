Esgaio está lesionado e falha receção do Braga ao Marítimo

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, convocou esta terça-feira Sequeira e Fábio Martins para a receção ao Marítimo, quarta-feira, na 15.ª jornada da I Liga de futebol, mas não pode contar com Esgaio, lesionado.

O técnico deixou ainda de fora Ailton, que tinha sido titular no último jogo (vitória por 4-0 diante do Vitória de Setúbal, para a Taça da Liga), tendo voltado a chamar Sequeira e Fábio Martins, que tinham ficado de fora dessa partida.Sporting de Braga, quarto classificado, com 30 pontos, e Marítimo, 15.º, com 11, defrontam-se às 18:00 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga.

Lusa