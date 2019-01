Everton de Marco Silva abre o ano com nova derrota

O Everton, comandado pelo português Marco Silva, iniciou o ano com uma nova derrota, a quinta nos últimos oito jogos da Liga inglesa, ao perder em casa com o Leicester, por 1-0.

Depois do 0-0 ao intervalo neste encontro da 21.ª jornada, um erro defensivo de Michael Keane deixou a bola ao alcance do português Ricardo Pereira, que serviu de imediato Jamie Vardy para o primeiro golo de 2019 na Premier League, aos 58 minutos.

O Leicester, que voltou a não contar com Adrien Silva, somou a terceira vitória em quatro jogos, depois de ter batido o Chelsea e o campeão Manchester City e ter perdido com o Cardiff, e segue provisoriamente em sétimo, com 31 pontos.

Já o Everton, que alinhou com André Gomes até aos 62 minutos, venceu apenas um dos seus últimos oito encontros, e está no décimo lugar, com 27 pontos, arriscando-se a cair para a segunda metade da tabela até ao final desta ronda.

Lusa