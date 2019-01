Benfica joga hoje em Portimão e tenta aproximar-se do FC Porto

O Benfica joga hoje no terreno do Portimonense e procura uma vitória que lhe permita colocar o líder FC Porto sob pressão, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A equipa de Rui Vitória terá, no entanto, um teste complicado, já que o Portimonense, depois da derrota na primeira jornada, com o Boavista, não voltou a perder em casa, onde soma quatro triunfos em sete jogos, incluindo um sobre o Sporting (4-2).

Com vitórias sobre o Setúbal e o Feirense nas duas últimas rondas, o conjunto orientado por António Folha segue no nono lugar, com 20 pontos.Já o Sporting de Braga, que foi goleado na última ronda pelo Benfica (6-2 na Luz), antes de se desforrar no Vitória de Setúbal (4-0), na Taça da Liga, recebe um Marítimo (15.º) em crise e vai tentar pelo menos colocar-se no terceiro lugar.

Os minhotos, que ocupam o quarto posto, com 30 pontos, ficam a aguardar o desfecho do jogo dos 'leões', terceiros classificados, com 31, que recebem o Belenenses na quinta-feira depois de terem sido batidos em Guimarães (1-0).

O Vitória de Guimarães, quinto, com 25, vai à Madeira defrontar o Nacional (12.º, com 16), onde busca um triunfo para dar continuidade à série de 12 jogos sem perder, em todas as competições, e poder capitalizar eventuais deslizes dos rivais.

O Moreirense, sétimo classificado, com 22 pontos, a fazer uma das suas melhores épocas, recebe o Rio Ave (10.º) e vai tentar aproveitar o mau momento dos vila-condenses, que não ganham há seis jogos, nas diversas provas, e cujo último triunfo na liga foi na oitava jornada.

Daniel Ramos, novo técnico do Rio Ave, assume o comando da equipa após esta ronda.O Santa Clara recebe o Tondela (14.º) e tenta consolidar o oitavo posto, enquanto Boavista (13.º) e Setúbal (11.º) jogam no Bessa, separados por quatro pontos, tentando distanciarem-se da zona de despromoção.



Programa da 15.ª jornada

- Quarta-feira, 2 jan:

Santa Clara - Tondela, 15:00 locais (16:00 em Lisboa)

Boavista - Vitória de Setúbal, 18:00

Sporting de Braga - Marítimo, 18:00

Nacional - Vitória de Guimarães, 18:00

Portimonense - Benfica, 20:15

Rio Ave - Moreirense, 20:15

- Quinta-feira, 3 jan:

Desportivo das Chaves - Feirense, 16:00

Sporting - Belenenses, 18:00

Desportivo das Aves - FC Porto, 20:15

Lusa