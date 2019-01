Braga bate Marítimo e sobe provisoriamente ao segundo lugar

O Sporting de Braga ascendeu esta quarta-feira ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ultrapassando provisoriamente Benfica e Sporting, ao vencer em casa o Marítimo por 2-0, em encontro da 15.ª jornada.

Depois da goleada por 6-2 sofrida face ao Benfica, na Luz, os 'arsenalistas' resolveram o jogo bem cedo, com tentos do central brasileiro Raul Silva, aos oito minutos, e de Wilson Eduardo, aos 13, ambos servidos por Sequeira.

A formação de Abel Ferreira passou a somar 33 pontos, ficando a três do líder FC Porto, enquanto o Marítimo manteve-se com 11, abaixo da 'linha de água', no 16.º lugar, após somar o 16.º jogo consecutivo sem ganhar em todas as provas e 11.º no campeonato.

Lusa