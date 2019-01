Chelsea contrata Pulisic ao Dortmund por 64 milhões de euros

O Chelsea contratou o futebolista internacional norte-americano Christian Pulisic ao Borussia Dortmund, mas o médio vai manter-se na equipa alemã até ao fim da época 2018/19, por empréstimo dos ingleses, anunciou esta quarta-feira o líder do campeonato germânico.

O Dortmund informou que o valor da transferência de Pulisic para a equipa londrina ascende a 64 milhões de euros e que o clube alemão, no qual alinha o defesa português Raphaël Guerreiro, não terá que pagar nada pelo empréstimo do jovem jogador, de 20 anos, cujo contrato expirava no fim da próxima temporada.

"O sonho de Christian Pulisic sempre foi jogar na Primeira Liga inglesa. Isso está, certamente, relacionado com a sua origem norte-americana e, por essa razão, não foi possível chegar a acordo para o prolongamento do contrato", explicou Michael Zorc, diretor desportivo do Borussia, que decidiu aceitar a "lucrativa" proposta do Chelsea.

Lusa