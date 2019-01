Nani e Wendel regressam às opções do Sporting para receção ao Belenenses

O médio Wendel e o extremo Nani, que falharam os últimos jogos devido a lesão, regressaram esta quarta-feira aos convocados do Sporting, para a receção de quinta-feira ao Belenenses, da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Nani esteve ausente nos últimos três encontros dos 'leões', enquanto o médio brasileiro não foi opção nos últimos cinco, ambos devido a lesões que já estão debeladas, tal como tinha adiantando o treinador Marcel Keizer, na antevisão da partida com os 'azuis'.

De regresso às opções do técnico holandês está igualmente o guarda-redes Renan, que tinha sido poupado na visita ao Feirense, para a Taça da Liga.

Por outro lado, o médio Bruno Fernandes é baixa certa para o dérbi lisboeta, uma vez que vai cumprir um jogo de suspensão.

Sporting, terceiro classificado com 31 pontos, e Belenenses, sexto com 22, jogam na quinta-feira, a partir das 18:00, no Estádio de Alvalade.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Renan, Luís Maximiano e Salin.- Defesas: Coates, Mathieu, Bruno Gaspar, Ristovski, André Pinto e Jefferson.- Médios: Petrovic, Miguel Luís, Acuña, Gudelj e Wendel.- Avançados: Diaby, Nani, Bas Dost, Jovane Cabral e Raphinha.

