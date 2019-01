Ronaldo é o melhor do mundo e aumentou crença da Juventus, diz Fabio Paratici

O diretor desportivo da Juventus, Fabio Paratici, disse esta quarta-feira que considera Cristiano Ronaldo "o melhor futebolista do mundo" e que a chegada do avançado português a Turim aumentou a crença na conquista da Liga dos Campeões.

"Já estávamos num nível elevado. A Juventus sempre foi um clube que compete no topo e nos últimos anos jogámos bem a Liga dos Campeões. Tivemos grandes jogadores, mas agora também temos Cristiano Ronaldo", disse Fabio Paratici, à Sky Sport, do Dubai.

O diretor desportivo da Juventus, que se deslocou ao Dubai com Cristiano Ronaldo e o francês Blaise Matuidi para participar no Globe Soccer Awards, disse que a conquista da Liga dos Campeões é o objetivo prioritário do clube para 2019.

"Esperamos que seja um ano tão bom, ou melhor, do que os últimos sete. Este é o meu desejo para todas as pessoas que trabalham para a Juventus e para os adeptos", disse o diretor desportivo da 'vecchia signora', que em 2018 conquistou o sétimo título italiano consecutivo e a Taça de Itália pela quarta vez seguida.

Daí que o pensamento de Fabio Paratici para 2019 vá para o objetivo de conquistar a Liga dos Campeões, até porque, "depois de jogar a prova ao mais alto nível nas últimas épocas", a Juventus tem legítimas e reforçadas aspirações a erguer o troféu.

A crença na conquista da Liga dos Campeões, para além de aumentada pela contratação de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid, reside ainda na "qualidade" garantida pelo técnico da Juventus.

"Acho que Massimiliano Allegri é o melhor técnico possível para a Juventus e a Juventus é a equipe perfeita para o técnico", acrescentou ainda Fabio Paratici.

Lusa