Violência em jogo de futebol na Argélia causa 60 feridos

Cerca de 60 pessoas, entre as quais 45 polícias, ficaram feridas na terça-feira na sequência de confrontos que levaram à interrupção de um jogo de futebol da Taça da Argélia, anunciou esta quarta-feira a proteção civil argelina.

A partida dos oitavos de final da taça opôs o MC Alger (1.ª divisão) e o Village Moussa (3.ª divisão), disputada em Jijel (360 quilómetros a leste de Argel), foi marcada por vários incidentes, que obrigaram o árbitro a interromper diversas vezes o jogo, até que o juiz de partida resolveu terminar o encontro por considerar que a segurança dos jogadores não estava garantida.

O lançamento de objetos para o relvado ao intervalo provocou a primeira interrupção da partida e, depois do recomeço do encontro, os adeptos do Village Moussa, cuja equipa perdia por 3-0, começaram a atirar pedras e levaram à intervenção da polícia com gás lacrimogéneo.

Foi neste momento que se viveram as piores cenas de violência, das quais resultaram cerca de 60 feridos, a maioria dos quais polícias.

Lusa