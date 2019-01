Elisabete Jacinto sobe à liderança dos camiões na África Eco Race

A piloto portuguesa Elisabete Jacinto, em MAN, assumiu hoje a liderança dos camiões na África Eco Race, ao terminar no segundo lugar da categoria na terceira etapa da prova marroquina de todo o terreno, entre Agdal e Assa.

Numa tirada que combinou velocidade com navegação e incluiu uma cadeia montanhosa e lagos secos, o triunfo absoluto pertenceu à dupla francesa constituída por Dominique Laure/Christophe Crespo, em Optimus MD, que cumpriu os 400,71 quilómetros cronometrados do percurso em 4:24.43 horas.

Elisabete Jacinto terminou a etapa no sétimo lugar da geral, a 22.02 minutos dos vencedores, tendo sido a segunda posicionada na categoria de camiões, atrás do Iveco do belga Igor Bouwens, o que lhe valeu ascender à liderança da classe e ao sexto posto da classificação combinada.

A dupla Dominique Laure/Christophe Crespo lidera a classificação geral da prova, com 16.46 minutos de vantagem sobre a também equipa francesa constituída por Jean Pierre Strugo/Francois Borsotto, igualmente num Optimus MD.

A piloto portuguesa assumiu a liderança da tabela classificativa dos camiões, com 12:17.57 horas, com uma vantagem de nove minutos para o Tatra do checo Tomas Tomecek, segundo colocado da classe.

Nas motos, o triunfo na etapa pertenceu ao italiano Alessandro Botturi, em Yamaha, com o tempo de 4:36.26 horas, tendo sido 2.38 minutos mais rápido do que o norueguês Pal Anders Ullevalseter, em KTM, e 18.32 do que compatriota Simone Agazzi, em Honda.

Os três primeiros classificados da etapa são também os três primeiros classificados da geral de motos.

A quarta etapa da África Eco Race decorre sexta-feira, entre Assa e Fort Chacal, com 492,75 quilómetros cronometrados, num trajeto que inclui areia e montanha e constituirá um desafio à navegação.



Lusa