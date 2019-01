FC Porto procura reforçar a liderança e Sporting tenta subir a 2º na I Liga

O FC Porto quer hoje aproveitar a derrota do Benfica e reforçar a liderança na I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Desportivo das Aves, enquanto o Sporting recebe o Belenenses à procura de subir a segundo.

Os "dragões" têm 36 pontos, mais três que os minhotos e mais quatro que os ‘encarnados’, sendo que o Sporting, que disputa em Alvalade um dérbi lisboeta com o Belenenses pelas 18:00, pode subir ao segundo lugar em caso de vitória, uma vez que soma 31 pontos no quarto posto.

Sem poder contar com os lesionados Bruno Costa, Otávio e Aboubakar, a equipa de Sérgio Conceição quer entrar em 2019 como viveu os últimos meses de 2018, uma vez que soma 16 vitórias seguidas em todas as competições, a última no dia 30 de dezembro de 2018, perante o Belenenses, na Taça da Liga (2-1).

Do seu lado, os avenses seguem no campeonato em 15.º e antepenúltimo lugar, mas com os mesmos 11 pontos do Marítimo, primeira equipa em zona de descida, e quererão pelo menos igualar o resultado da temporada passada, quando as duas equipas empataram a uma bola.

Em Alvalade, frente ao oitavo classificado, o treinador holandês Marcel Keizer procura a nona vitória em 10 jogos na receção ao Belenenses, num jogo em que pode subir ao segundo lugar em caso de triunfo, depois da derrota em Guimarães (1-0) na ronda anterior.

No primeiro jogo do dia, o lanterna-vermelha Desportivo de Chaves recebe o 17.º e penúltimo, o Feirense, num duelo de ‘aflitos’ que pode tirar os ‘fogaceiros’ da zona de despromoção, em caso de vitória, ou reaproximar os flavienses de lugares de permanência, uma vez que têm apenas sete pontos ao cabo de 14 rondas.

Depois de cinco derrotas consecutivas em todas as competições, os transmontanos venceram o Varzim por 3-1 na Taça da Liga, sendo que o Feirense não vence há seis jogos, em todas as provas.

Programa e resultados da 15.ª jornada:

- Quarta-feira, 2 jan:

Santa Clara - Tondela, 1-2

Boavista - Vitória de Setúbal, 1-0

Sporting de Braga - Marítimo, 2-0

Nacional - Vitória de Guimarães, 1-0

Portimonense - Benfica, 2-0

Rio Ave - Moreirense, 1-2

- Quinta-feira, 3 jan:

Desportivo das Chaves - Feirense, 16:00

Sporting - Belenenses, 18:00

Desportivo das Aves - FC Porto, 20:15

Lusa