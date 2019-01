Rui Vitória de saída do Benfica

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 20:44H

Rui Vitória e o Benfica chegaram a um acordo para a saída do técnico, que será anunciado pelo clube, em comunicado, nos próximos minutos.

O negócio já foi comunicado à CMVM, onde se pode ler que a Benfica SAD "chegou a um princípio de acordo com o treinador Rui Carlos Pinho da Vitória para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos."

O novo técnico é Bruno Lage, treinador da equipa B, que vai orientar os encarnados nos próximos jogos.

O treinador deixa o Benfica um dia depois de perder frente ao Portimonense, por 2-0, com dois autogolos.