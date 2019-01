Benfica agradece a Rui Vitória com vídeo publicado no Twitter

Depois da saída de Rui Vitória, o Benfica homenageou o treinador nas redes sociais. O clube publicou um vídeo no Twitter com alguns momentos de Rui Vitória ao comando da equipa do Benfica. No final pode ler-se a mensagem "Obrigado Rui Vitória".