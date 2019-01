Maradona recebe alta após sofrer hemorragia estomacal

Ainda não são conhecidas informações sobre o estado de saúde do argentino, mas fontes médicas citadas pela agência de notícias Telam, indicam que os exames revelaram que a situação não era grave.

El Pibe, de 58 anos, foi internado na clínica particular de Olivos, nos subúrbios do norte de Buenos Aires, tendo já voltado para casa.

O advogado do ex-futebolista revelou no Twitter que “após exames médicos de rotina, Maradona voltará a treinar com a equipa", confirmando ainda que "continuaria como treinador" dos Dorados de Sinaloa até ao final da temporada.