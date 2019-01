Portimonense procura hoje a quarta vitória consecutiva na I Liga em casa de Marítimo em crise

O Portimonense procura hoje a quarta vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Marítimo, que não vence há 16 encontros em todas as competições, no jogo de abertura da 16.ª jornada.

Na última ronda, o Portimonense, sétimo classificado, venceu em casa o Benfica por 2-0, um resultado que acabou por resultar na saída de Rui Vitória do comando técnico dos 'encarnados'.

Já o Marítimo, que não vence há 16 encontros oficiais, incluindo 11 no campeonato, caiu para o 16.º e antepenúltimo lugar, o primeiro em zona de despromoção, depois de perder no reduto do Sporting de Braga por 2-0.

Em 11 jogos entre as duas equipas para o campeonato no Funchal, o Portimonense apenas venceu uma vez, na última temporada, por 3-0.

O líder FC Porto joga na segunda-feira em casa com o Nacional (11.º), no mesmo dia em que o Sporting, segundo, visita o Tondela (14.º).

No domingo, o Benfica, quarto, recebe o Rio Ave (10.º), num encontro em Bruno Lage, antigo treinador da equipa B, vai orientar as 'águias', enquanto o Sporting de Braga, terceiro, recebe o Boavista (13.º).

Programa da 16.ª jornada:

- Sábado, 05 jan:

Marítimo - Portimonense, 20:30.

- Domingo, 06 jan:

Belenenses - Vitória de Guimarães, 15:00.

Feirense - Santa Clara, 15:00.

Vitória de Setúbal - Desportivo de Chaves, 15:00.

Benfica - Rio Ave, 17:30.

Sporting de Braga - Boavista, 20:00.

- Segunda-feira, 07 jan:

Moreirense - Desportivo das Aves, 17:00.

Tondela - Sporting, 19:00.

FC Porto - Nacional, 21:15

Lusa