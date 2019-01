Tenista Pedro Sousa eliminado na primeira ronda de qualificação em Sydney

O tenista português Pedro Sousa, 104.º jogador mundial, foi eliminado na sexta-feira na primeira ronda de qualificação do torneio de Sydney, na Austrália, em piso duro, ao perder com o chileno Christian Garin.

No 'court' número 4, Pedro Sousa perdeu com o 84.º da tabela ATP e oitavo cabeça de série do 'qualifying' em dois 'sets', pelos parciais de 6-3 e 6-3, num embate que durou uma hora e dois minutos.

O número 2 luso tinha de passar duas rondas para aceder ao quadro principal do torneio de Sydney, de preparação para o Open da Austrália, o primeiro 'Grand Slam' do ano, que se realiza de 14 a 27 de janeiro, em Melbourne.

Pedro Sousa foi confirmado no quadro principal do Open da Austrália, graças à desistência do argentino Juan Martin Del Potro, devido a lesão, juntando-se, assim, ao compatriota João Sousa, atual 44.º da hierarquia mundial.

Lusa