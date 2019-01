Num embate entre dois conjuntos que haviam perdido na última ronda, um golo do avançado brasileiro Henrique Almeida, aos 31 minutos, foi suficiente para os azuis somarem o quatro triunfo caseiro, em oito jogos.

Na tabela, os dois conjuntos seguem ambos com 25 pontos, os vimaranenses no quinto lugar e os lisboetas no sexto, sendo que podem ambos ser ultrapassados pelo Moreirense, que soma os mesmos 25 e recebe na segunda-feira o Desportivo das Aves.



Lusa