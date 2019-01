Benfica vence Rio Ave sem Vitória

No Estádio da Luz, o Rio Ave, 10.º classificado, com 19 pontos, alcançou uma vantagem de dois golos no espaço de três minutos, por Gabrielzinho, aos 17, e Bruno Moreira, aos 20, mas a equipa lisboeta restabeleceu o empate ainda antes do intervalo, graças aos remates certeiros de Seferovic, aos 27, e João Félix, aos 31.

Os dois jogadores bisaram na segunda parte - João Félix aos 64 e Seferovic aos 70 -, o que permitiu ao Benfica subir ao segundo lugar, ultrapassando o Sporting e o Sporting de Braga (com menos um jogo), com 35 pontos, e regressar aos triunfos após o desaire sofrido no estádio do Portimonense (2-0), que precipitou a saída do treinador Rui Vitória.

Lusa