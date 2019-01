Bruno Fernandes e Montero regressam aos convocados do Sporting

O médio Bruno Fernandes regressou aos convocados do Sporting, divulgados este domingo, em contraponto com o avançado holandês Bas Dost, o grande ausente para a deslocação a Tondela, em jogo da 16ª jornada da I Liga de futebol.

O ponta de lança holandês sofreu um traumatismo craniano no jogo com o Belenenses, que o Sporting venceu por 2-1, em Alvalade, na ronda anterior, encontra-se em repouso e só regressa aos treinos na terça-feira, podendo ser substituído no onze em Tondela pelo colombiano Fredy Montero, que está de regresso aos convocados, após lesão.

Além da troca de guarda-redes em relação ao jogo com o Belenenses, com a saída de Luís Maximiano e a entrada de Diogo Sousa, regista-se a saída de Jovane Cabral, cuja vaga foi ocupada por Bruno Fernandes no lote de convocados de Marcel Keizer, depois de o médio ter cumprido um jogo de suspensão.

Acuña e Gudelj vão precisar de especial cautela frente ao Tondela, no jogo marcado para segunda-feira, a partir das 19:00, visto que registam quatro amarelos no campeonato e, por isso, estão em risco de exclusão para o clássico com o FC Porto, dentro de uma semana.

Lista de convocados do Sporting:

Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro e Diogo Sousa.

Defesas: Bruno Gaspar, Sebastián Coates, Mathieu, Jefferson, André Pinto, Ristovski e Acuña.

Médios: Petrovic, Gudelj, Bruno Fernandes, Wendel, Miguel Luís.

Avançados: Nani, Raphinha, Fredy Montero e Diaby.



Lusa