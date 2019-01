PSG goleia Pontivy e escapa aos tomba gigantes na Taça de França

Um autogolo de Jule abriu a contagem para os detentores do troféu nas últimas quatro épocas, aos 24 minutos, antes de o brasileiro Neymar fazer o 2-0, aos 70, com Mbappé a marcar aos 77, de grande penalidade, e o alemão Draxler a fechar a contagem, aos 87.

O Bordéus caiu em casa perante o Le Havre, ao perder pela margem mínima frente a um adversário da segunda divisão, graças a um golo de Assifuah aos 47 minutos, ficando afastado da competição.

No único encontro entre equipas do principal escalão do futebol francês, o Toulouse venceu em casa o Nice por 4-1, com golos de Diakité, Gradel, Dossevi e Manu García, tendo Sacko reduzido para os visitantes.

O Saint-Étienne foi a Estrasburgo golear o Olympique Strasbourg por 6-0, eliminando a equipa há mais tempo em prova, uma vez que o representante do sétimo escalão ter entrou na Taça de França logo na primeira ronda.

O Noisy-le-Grand, da sexta divisão, eliminou o Ajaccio, do segundo escalão, ao vencer por 2-1, juntando-se a outras equipas de escalões inferiores a protagonizar 'surpresas' na ronda, em que os primodivisionários Nimes, Angers e Montpellier já tinham sido eliminados por equipas de divisões inferiores.

Antes, o Marselha, sexto classificado da Liga francesa, tinha sido afastado pelo Andrézieux, do quarto escalão, ao perder 2-0, apesar de utilizar a equipa que é habitualmente titular, na qual estava o português Rolando e o 'capitão' Payet, na maior surpresa do dia.

O Mónaco venceu por 1-0 o Canet Roussillon, da quinta divisão, com Rony Lopes a entrar aos 66 minutos, enquanto o primodivisionário Stade de Reims eliminou o Lens, da 'Ligue 2'.

O Rennes precisou do desempate por grandes penalidades para seguir em frente, contra o Brest, do segundo escalão, depois de um empate a duas bolas no tempo regulamentar e prolongamento.



Lusa