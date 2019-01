Real Madrid perde em casa com o Real Sociedad

Um golo logo aos três minutos, do brasileiro Willian José, de penálti, a castigar falta do brasileiro Casimiro sobre Mikel Merino, deixou antever dificuldades acrescidas para o Real Madrid, que vinha de um empate há três dias, em Villarrreal, em jogo em atraso para o campeonato.

A equipa 'merengue', com o jovem brasileiro Júnior Vinícius a titular, não conseguiu dar a volta ao resultado, muito por culpa da falta de eficácia na finalização e da grande exibição do guarda-redes argentino Geronimo Rulli.

As coisas complicaram-se ainda mais para o Real Madrid a partir do minuto 61, quando Lucas Vásquez foi expulso por acumulação de cartões amarelos, ao derrubar Mikel Merino, o mesmo jogador que sofreu o penálti logo aos três minutos, cometido por Casimiro, num lance de contra-ataque da Real Sociedad.

Com mais um jogador, a equipa basca soube tirar partido da superioridade numérica e ainda aumentar a vantagem, aos 83 minutos, por Rúben Pardo, de cabeça, após assistência de Willian José, que, já em período de compensações, falhou de forma incrível o 3-0.

Com a primeira derrota em casa sob o comando técnico do argentino Santiago Solari, o Real Madrid caiu para o quinto lugar, com 30 pontos, atrás do Alavés, com 31, do Sevilha, com 33, e do Atlético Madrid, com 35, podendo ficar com dez pontos de atraso para o líder FC Barcelona, caso o rival vença ainda hoje no terreno do Getafe.

"Tivemos uma intervenção infeliz logo no segundo minuto [penálti de Casimiro sobre Mikel Merino] que nos fez correr atrás do resultado. Todos os 'brindes' se pagam caro no futebol profissional. Fizemos tudo para dar a volta ao resultado, fomos determinados, criámos oportunidades, mas não conseguimos concretizar nenhuma", lamentou Solari.



Lusa