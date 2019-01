Wayne Rooney detido nos EUA por provocar distúrbios

Wayne Rooney foi detido nos Estados Unidos da América por alegadamente provocar distúrbios e ofensas verbais, enquanto estaria sob o efeito de álcool.

Num comunicado citado pela Sky News, o representante diz que o jogador de futebol inglês ficou "desorientado" após tomar comprimidos para dormir juntamente com álcool.

Rooney estava a voltar da Arábia Saudita para os Estados Unidos da América, onde joga atualmente, quando foi detido no Aeroporto Internacional de Dulles, em Washington.

A detenção deveu-se ao crime de "intoxicação pública", que existe nos Estados da América e que tem a ver com comportamentos desordeiros provocados pelo consumo de álcool ou drogas ilegais.

O jogador do D.C. United de Washington terá pago uma multa e custos judiciais no valor de 100 euros.

Esta não é a primeira vez que o ex-internacional inglês tem problemas com o álcool. Há dois anos, ficou sem carta de condução depois de ter sido apanhado a conduzir com nível de álcool no sangue quase três vezes superior ao máximo permitido por lei.