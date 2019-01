Centenas de pessoas concentraram-se no estádio São Miguel na tentativa de conseguirem comprar bilhete, mas nem todas conseguiram.

Em comunicado, o diretor de comunicação do Santa Clara informou que restam ainda 500 bilhetes, que só poderão ser vendidos no dia do jogo.

O encontro está a criar uma enorme expectativa junto dos adeptos açorianos, que voltam a ver o Benfica defrontar o Santa Clara, quinze anos depois.