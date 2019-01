Cesc Fàbregas está de saída do Chelsea. O médio espanhol poderá ter feito ontem o último jogo com a camisola dos blues, frente ao Nottingham. Fabregas foi substituído aos 85 minutos e abandonou o relvado em lágrimas perante a ovação dos adeptos do Chelsea, clube que representou nas últimas 4quatro temporadas e meia.

De acordo com a imprensa francesa, o futuro do espanhol passa agora pelo Mónaco