FC Porto tenta hoje consolidar liderança da I Liga, Sporting recuperar o 2º lugar

O FC Porto tenta hoje consolidar a liderança da I Liga portuguesa, na receção ao Nacional, no encerramento da 16.ª jornada, em que o rival Sporting procura recuperar o segundo lugar, com uma vitória no estádio do Tondela.

O FC Porto, que dispõe de três pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga, segundo classificado, e de quatro sobre o Benfica, terceiro, ambos com mais um jogo realizado, não poderá contar com o defesa central Felipe, devido a suspensão, e Brahimi está em dúvida para o confronto com a equipa madeirense, 11.ª classificada.

Braga e Benfica aproximaram-se no sábado do comandante da prova e ultrapassaram o Sporting, ao vencerem, respetivamente, nas receções ao Boavista (1-0) e Rio Ave (4-2), no caso dos 'encarnados' na estreia do treinador interino Bruno Lage, mas os 'leões' poderão responder hoje, em Tondela, frente ao 14.º classificado.

O Sporting, que desceu para a quarta posição, a um ponto do rival lisboeta e a dois dos minhotos, não poderá contar com o goleador holandês Bas Dost, a recuperar de uma lesão, mas já terá disponível o influente médio Bruno Fernandes, que regressou aos convocados do treinador Marcel Keizer após cumprir uma partida de suspensão.

Também hoje, o Moreirense pode isolar-se no quinto lugar, caso se imponha na receção ao Desportivo da Aves, penúltimo classificado, beneficiando da derrota sofrida no domingo pelo Vitória de Guimarães na visita ao Belenenses, por 1-0, que colocou a equipa lisboeta em igualdade pontual com os minhotos.



Programa da 16.ª jornada da I Liga:

- Sábado, 5 jan:

Marítimo - Portimonense, 2-1

- Domingo, 6 jan:

Belenenses - Vitória de Guimarães, 1-0

Feirense - Santa Clara, 2-2

Vitória de Setúbal - Desportivo de Chaves, 0-0

Benfica - Rio Ave, 4-2

Sporting de Braga - Boavista, 1-0

- Segunda-feira, 7 jan:

Moreirense - Desportivo das Aves, 17:00

Tondela - Sporting, 19:00

FC Porto - Nacional, 21:15

Lusa