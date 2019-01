Irão de Carlos Queiroz arranca Taça da Ásia com goleada ao Iémen

O Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, estreou-se esta segunda-feira na Taça da Ásia de futebol com uma goleada sobre o Iémen, por 5-0, no primeiro jogo do grupo D, disputado em Abu Dhabi.

Na capital dos Emirados Árabes Unidos, Mehdi Taremi esteve em destaque com dois golos, aos 12 e 25 minutos, e uma assistência para o golo de Azmoun, aos 53 minutos, com o marcador a ficar completo com o autogolo de Al Sowadi (23) e o tento de Ghoddos (78).

O resultado conseguido no estádio Mohammed Bin Zayed, naquele que foi o primeiro encontro da história do Iémen na prova, permite aos iranianos colocarem-se no topo da poule, com as outras duas equipas do grupo, Iraque e Vietname, a defrontarem-se na terça-feira.

Antes, um golo de Hwang Eui-Jo permitiu à Coreia do Sul, de Paulo Bento, vencer as Filipinas e subir ao topo do grupo C, ao lado da China, que bateu o Quirguistão (2-1).

