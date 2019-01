Kylian Mbappé é o jogador mais valioso, Bernardo Silva o melhor português

O avançado francês Kylian Mbappé é, atualmente, o jogador com maior valor de mercado, numa lista em que Bernardo Silva aparece como o melhor português, de acordo com a última publicação do Observatório do Futebol.

Segundo o organismo, Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain e campeão mundial pela França em 2018, tem um valor de mercado de 218,5 milhões de euros, pouco mais que o inglês Harry Kane, do Tottenham, que aparece no segundo posto, com 200,3 ME. O brasileiro Neymar, também do Paris Saint-Germain, fecha o top-3, valendo 197,1 ME.



A lista dos 100 jogadores mais valiosos, que atuam nas cinco principais ligas europeias (Espanha, Inglaterra, Itália, França e Alemanha), inclui cinco portugueses, com Bernardo Silva, do Manchester City, a aparecer no 16.º lugar, com um valor de mercado de 133,2 ME.

Cristiano Ronaldo, agora na Juventus, está no 19.º posto, com 127,2 ME, seguido de Gonçalo Guedes, do Valência, que é o 47.º, com 80,1 ME, e João Cancelo, igualmente da Juventus, que é o 50.º, com 78 ME. André Silva, do Sevilha, fecha a lista no 100.º lugar, valendo 55,6 ME.

LUSA