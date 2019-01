O Sporting saiu esta segunda-feira derrotado do terreno do Tondela por 2-1 e caiu para o quarto lugar na Primeira Liga. Marcel Keizer não gostou da prestação de hoje e admite que o Sporting pode melhorar.

No final do jogo, Pepa disse que os jogadores do Tondela foram heróis por terem vencido o Sporting depois de terem jogado toda a segunda parte com menos um elemento.