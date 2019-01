Paulo Gonçalves, Joaquim Rodrigues Jr. e Mário Patrão concentram as principais esperanças portuguesas, de uma comitiva de 19 elementos.

A edição deste ano termina a 17 de janeiro e fica marcada pela ausência da Argentina, Chile e Bolívia no traçado da prova. A corrida rainha do todo-o-terreno vai acontecer apenas no Peru, durante 10 dias que percorrem 3 mil quilómetros cronometrados, sobretudo em dunas de areia.